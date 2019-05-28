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Tunceli'de gıda denetimleri aralıksız sürüyor

Tunceli’de Ramazan ayı nedeniyle, gıda üretimi ve satışı yapılan yerlerde denetimlere yoğun olarak devam edildiği bildirildi.

Tunceli'de Ramazan ayı nedeniyle, gıda üretimi ve satışı yapılan yerlerde denetimlere yoğun olarak devam edildiği bildirildi.


Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri gıda üretimi ve satışı yapan yerlerde denetimlerini sürdürüyor. İl Müdürü Orhan Kaya'nın da katıldığı denetimlerde, üretim ve satış sırasındaki hijyen durumlarının üzerinde durulurken, eksiklikleri bulunan işletmeler uyarılıyor.


Ramazan ayında vatandaşların beslenme alışkanlıklarında oluşan değişikliklerin göz önünde bulundurularak denetimlerin yoğun olarak gerçekleştirildiğini belirten İl Müdürü Orhan Kaya, "Bu kapsamında özellikle tatlı satış ve üretim yerleri, fırınlar, Ramazan paketi adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satışının yapıldığı yerler ve yoğun alışveriş yapılan diğer perakende işletmelerin denetlenmesine ağırlık verilmektedir" dedi.


Vatandaşların Ramazan ayını huzurlu geçirmeleri için gıda kontrol ekiplerinin sürekli görev başında olduğunu anımsatan Kaya, meydana gelebilecek olumsuzlukların Alo 174 gıda hattı ya da müdürlükler üzerinden kendilerine bildirilmesini istedi.

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