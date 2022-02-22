Tunceli'de gıda denetimleri

Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Hozat İlçesi'nde gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından Hozat İlçesinde faaliyet gösteren üretim ve satış yerlerinin denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde işletmelerin kayıt belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartları kontrol edilirken, işletme sahipleri ve çalışanlara gıda güvenliği ile personel hijyeni konularında bilgi verildi.

Gıda kontrollerinin aralıksız devam edeceği belirtilirken vatandaşların, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için gıda ile ilgili her türlü şikayetlerini 7/24 hizmet veren 174 Alo Gıda Hattına bildirebilecekleri kaydedildi.