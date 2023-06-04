İhlas Haber Ajansı

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Tunceli'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 6 yaralı

Tunceli-Erzincan karayolunda hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Tunceli-Erzincan karayolunda hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.


Kaza, Tunceli-Erzincan karayolu Kırmızı Köprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 FL 342 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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