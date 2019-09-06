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Tunceli'de Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri

Tunceli’de Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme stantları açıldı.

Tunceli'de Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme stantları açıldı.


İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası nedeniyle Merkez Moğultay Mahallesi Seyit Rıza Meydanı'nda stantlar açtı. Yeşilay Derneği Tunceli Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destek verdiği etkinlikte vatandaşların, kan şekerleri, tansiyon ölçümleri ve solunum testi yapılırken, obezite, zararlı alışkanlıklar ile ağız ve diş sağlığı konusunda da bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.


Hafta kapsamında il merkezi ve ilçelerde bir takım sağlık faaliyetleri yürüttüklerini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın, “Faaliyetler kapsamında kan şekeri ve tansiyon ölçümü, solunum testinin yanında sağlıklı beslenme ve diş sağlığına ilişkin bilgilendirmeler gerçekleştiriyoruz. Yine Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık etkinlikleri var. Bizler sadece taramalar, koruyucu sağlık hizmetleri değil daha sağlıklı gelecek oluşturmak adına okul sağlığı, beslenme dostu okullar, beyaz bayrak gibi konularda da Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli çalışma yürütüyoruz” dedi.


2018 yılında yaptıkları taramaların meyvesini aldıklarını dile getiren Özaydın, “Sağlık çalışanlarımızın fedakarca çalışmaları ve vatandaşlarımızın da desteğiyle 86 bin nüfusa sahip ilimizde yaptığımız kanser taramaları neticesinde 33 kadınımızın rahim ağzı kanseri olduğunu tespit etti. Bu kadınların tıbbi müdahalelerle yaşama tutunmalarını sağladık” diye bilgi verdi.


Yeşilay Derneği Tunceli Şubesi'nin bir yıl önce kentte kurulduğunu anımsatan Şube Başkanı Uzman Dr. Hakkı Aktaş ise; “İl sağlık müdürlüğü ve milli eğitim müdürlüğüyle koordineli çalışıyoruz. Özellikle sigara, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı konusunda faaliyetler yürütüyoruz. Türkiye bağımlılıkla mücadele programı kapsamında bütün okullarda rehber öğretmenlerle birlikte farkındalık eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Amacımız ilimizdeki yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaşarak bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirme çalışması yapmak” şeklinde konuştu.

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