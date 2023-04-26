Tunceli'de hasar tespit talep süreci başladı

Tunceli Valiliği, il genelinin afet bölgesi olarak kabul edilmesinin ardından, hasar tespit talebi olan tüm vatandaşların 30 günlük itiraz süresi içinde kaymakamlıklara veya Tunceli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini kaydetti. Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Ekinözü ilçeleri merkezli deprem afetleri sonrasında İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 7 Nisan 2023 tarih ve 534460 sayılı “Hayata Etkililik Oluru” ile ilimiz geneli afet bölgesi kabul edilmiştir. İlgili olur doğrultusunda itiraz hasar tespit çalışmaları süreci başlatılmış olup, hasar tespit talebi olan tüm vatandaşlarımızın 30 günlük itiraz süresi içerisinde kaymakamlıkları veya Tunceli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvurmaları önemle duyurulur” denildi.