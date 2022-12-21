İhlas Haber Ajansı

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Tunceli'de 'Hayvanları Koruma Kurulu' toplantısı düzenlendi

Tunceli’de Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Tunceli'de Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.


Tunceli'de Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında valilik toplantı salonunda ilgili kurum amirlerinin katılımıyla İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, yaklaşan kış mevsimi öncesi alınması gereken tedbirler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Özkan, ilde sokak hayvanlarına yönelik devam eden kuduz aşılama çalışmaları hakkında ilgililerden bilgi aldı.


Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması konusu üzerinde titizlikle duran Vali Özkan, kış mevsimi nedeniyle sokak hayvanlarının beslenmesi konusunda gerekli önlemlerin alınması konusunda da talimatlar verdi.


Toplantıda, okullarda hayvan sevgisi ve hayvan davranışları konusunda bilgilendirme yapılması da karar altına alındı.

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