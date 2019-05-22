Tunceli'de "Hayvanların Dilinden Mektup" Yarışması

Tunceli'de düzenlenen "Hayvanların Dilinden Mektup" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yaban Hayatı Koruma Projesi kapsamında yaban hayvanları hakkında farkındalık, avlanma konusunda bilinç oluşturmak, nesli tükenen ve koruma altındaki hayvanlara dikkat çekmek ve yaban hayvanlarının his ve duygularını empati yoluyla mektuplaştırmak amacıyla ilk, ortaokul ve liselerde "Hayvanların Dilinden Mektup" adlı yarışma düzenledi. Düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler belirlenerek, ödül töreni yapıldı.Öğrencilerin ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci verdi.

Yarışma ile ilgili bilgi veren İl Müdürü Gürsel Ekmekci, "Öncelikle bu yarışmaya katıldığınız, hayvanların sesi, dili olduğunuz ve bunu insanlara duyurduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Hayvanlar da tıpkı biz insanlar gibi yaşam hakkına sahip olan canlılardır. Bir insanın yaşam hakkına duyduğumuz saygıyı hayvanların yaşam hakkına da duymak zorundayız. Tunceli'de bulunduğum süre içerisinde şunu gördüm. Tunceli halkı hayvanlara zarar vermiyor, yaşam haklarına saygılı ve onlar da burada insanlar gibi hayatın içinde. Bunu yadırgamayan, hayvana zarar vermeyen bir halk var burada. Bununla beraber Tunceli Valisi Sayın Tuncay Sonel'in girişimleri ile avlanma yasağı getirilmiş ve yaban hayvanları koruma altına alınmıştır. Bunlar son derece olumlu gelişmeler. Avlanmanın bir spor olmadığını topluma anlatmalıyız. Sizler de bu yarışmaya katılarak bu konuda bir adım attınız" dedi.