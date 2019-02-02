Tunceli'de "Her Ay Bir Konser" etkinliği"

Belediye tarafından organize edilen Türk Halk Müziği Sanatçısı Gülay'ın sahne aldığı konser İl Kültür Merkezinde yapıldı. Konsere Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Nazımiye Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve vatandaşlar katıldı.

Türk Halk Müziğinin sevilen sesi Gülay, konserde, bir birinden farklı türküleri seslendirerek izleyenlere güzel bir müzik ziyafeti çekti. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Gülay'ın konseri salondakilerden büyük alkış aldı.

Konser bitiminde Nazımiye Kaymakamı Can Kazım Kuruca ile Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Elaldı, Sanatçı Gülay'a çiçek ve hediye verdi. Sanatçı Gülay, konser sonrasında hayranlarını kırmayarak onlarla hem sohbet etti hem de fotoğraf çektirdi.