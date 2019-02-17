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Tunceli'de “Her Ay Bir Konser” etkinliği

Tunceli’de Türk Halk Müziği Sanatçısı Ender Balkır’ın verdiği konser yoğun ilgi gördü.

Tunceli'de Türk Halk Müziği Sanatçısı Ender Balkır'ın verdiği konser yoğun ilgi gördü.


Tunceli Belediyesi tarafından "Her Ay Bir Konser” etkinliği kapsamında Türk Halk Müziği Sanatçısı Ender Balkır sahne aldı.Konsere Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Yardımcıları Akın Zor ile Selçuk Yosunkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve vatandaşlar katıldı.


Balkır konserde, “Bedenimde Değil Ruhumda Sızı”, “Erisin Dağların Karı”, “Mihriban” gibi son zamanların en sevilen eserlerinin yanı sıra deyişler ve Zazaca türkülerle de dinleyicilerin beğenisini topladı.


Dinleyicilerin de sıklıkla çalınan eserlere eşlik ettiği konserin sonunda sevilen Sanatçı Balkır, salonu dolduran kalabalık tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.


Konser bitiminde Vali Sonel, Sanatçı Balkır'a çiçek ve hediye verdi.


Burada konuşan Sonel, “Türkü tadında bir akşam geçirdik. Çok değerli hemşehrimize sizler adına hoş geldiniz diyorum. Yüreğine sağlık" dedi.


Ender Balkır, konser sonrasında hayranlarını kırmayarak onlarla hem sohbet etti hem de fotoğraf çektirdi.


Program, belediye tarafından katılımcılara salep ikram edilmesinin ardından sona erdi.

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