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Tunceli'de "Her Ay Bir Konser" etkinliği

Tunceli Belediyesi tarafından “Her Ay Bir Konser” etkinliği kapsamında, Türk Halk Müziği Ses ve Saz Sanatçısı Özlem Özdil, konser verdi.


Türk Halk Müziği Ses ve Saz Sanatçısı Özlem Özdil, Atatürk Spor Salonu'nda sevenleri ile buluştu. Düzenlenen konsere, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, kurum amirleri, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek ve vatandaşlar katıldı.


Konserde sevilen türkülerini seslendiren Özlem Özdil'e zaman zaman salonu dolduran hayranları da eşlik etti.Yoğun ilgi gören konser sonrası Vali Sonel, sanatçı Özdil'e çiçek verdi.

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