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Tunceli'de HİS ve sulama projesi çalışmaları

Tunceli Valiliği, İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) işbirliği ile Hayvan İçme Suyu (HİS) proje ile tarımsal sulama projelerinin hayata geçirildiğini bildirdi.


Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada,"İl Özel İdaremiz ve DAP işbirliği ile yapılan projelerimiz ile Nazımiye Eğribelen Yaylası HİS projemiz tamamlanmış olup bu proje ile yaylada bulunan 10.000 civarı küçükbaş hayvanın içme suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Ovacık Koyungölü, Tatuşağı ve Çakmaklı Köyleri Tarımsal Sulama Projemiz devam etmekte olup bu proje ile saniyede 450 litre su kanallardan geçerek 15.000 dönüm arazinin sulanması sağlanacaktır. İlimizin bitkisel ve hayvansal üretimine katkıda bulunacak projelerin hayata geçirilmesinde sağladığı desteklerden dolayı DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına teşekkür ederiz"denildi.

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