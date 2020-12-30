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Tunceli'de ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve dizüstü bilgisayar

TUNCELİ (İHA) – Tunceli’de hayırsever bir vatandaş tarafından temin edilen 51 tablet ve 5 dizüstü bilgisayar, ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edildi.

TUNCELİ (İHA) – Tunceli'de hayırsever bir vatandaş tarafından temin edilen 51 tablet ve 5 dizüstü bilgisayar, ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edildi.


Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın girişimleriyle hayırsever İsmail Canoğlu tarafından temin edilen 51 tablet ve 5 dizüstü bilgisayar, Nazımiye İlçesi'nde düzenlenen törenle ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı. Nazımiye Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törene Vali Özkan'ın yanı sıra, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek, kurum amirleri ile öğrenciler katıldı.

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