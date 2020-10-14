Tunceli'de ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri ulaştırıldı

Tunceli'de belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardım kolilerinin ulaştırıldığı aktarıldı.

Tunceli İHH İnsanı Yardım Derneği'nin biriminin kurulduğu ardından kentte çalışmalara başlandığı bildirildi. Bu kapsamda dernek tarafından gerçekleştirilen bir programla belirlenen ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri ulaştırıldı.

Yapılan yardımlar hakkında bilgi veren derneğin Elazığ Şube Başkanı Metin Kılıç, “İHH olarak kurulduğumuz günden buyana hiçbir ırk, din, dil, mezhep ayrımı yapmadan gerek ülkemizde gerek yurt dışında binlerce mazluma yardımcı olduk, hami olduk ve olmaya devam ediyoruz. Sadece insan olması nedeniyle mazlum ve mağdur insanlara yardım etmeyi kendimize şiar edinmiş bulunmaktayız.Yurt dışında olduğu gibi ülkemizin her bölgesinde her şehrinde de faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu çerçevede yakın geçmişte Pertek merkezli kurulan Tunceli İHH ekibiyle birlikte Tunceli ve ilçelerinde çok sayıda ailemize yardımda bulunduk” dedi.