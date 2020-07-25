İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de iki ayrı kaza: 2'si ağır 8 yaralı

Tunceli’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

Tunceli'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı.


İlk kaza, Pülümür İlçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışmaları nedeniyle mıcıra kapılan Dicle Tunç (55) idaresindeki 16 NDH 85 plakalı araç takla atarak devrildi. Kazada araç sürücüsüyle birlikte 5 kişi yaralandı.


Kentteki ikinci kaza ise, Ovacık karayolunun birinci kilometresinde bulunan Kemerbel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Ali Duman (59) idaresindeki 62 AP 685 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Her iki kazada yaralanan 2'si ağır 8 kişi Tunceli ve Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.