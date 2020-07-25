Tunceli'de iki ayrı kaza: 2'si ağır 8 yaralı

Tunceli'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

İlk kaza, Pülümür İlçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışmaları nedeniyle mıcıra kapılan Dicle Tunç (55) idaresindeki 16 NDH 85 plakalı araç takla atarak devrildi. Kazada araç sürücüsüyle birlikte 5 kişi yaralandı.

Kentteki ikinci kaza ise, Ovacık karayolunun birinci kilometresinde bulunan Kemerbel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Ali Duman (59) idaresindeki 62 AP 685 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Her iki kazada yaralanan 2'si ağır 8 kişi Tunceli ve Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.