Tunceli'de iki ilçe arasındaki yol kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Tunceli'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yağış nedeniyle kent genelinde 200'e yakın köy yolu ulaşıma kapanırken, karayollarında zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana geliyor. Erzincan ile Tunceli'nin Pülümür İlçesi arasındaki yolun tırların geçişine kapatılmasının ardından ilçelerden Hozat Karaoğlan ile Ovacık arasında kalan yolun büyük bölümünün tüm araç geçişlerine kapatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Hozat Karaoğlan-Ovacık yolunun 26 ile 59 kilometreleri arasında kalan bölümü ikinci bir duyuruya kadar tüm araç geçişlerine kapatılmıştır” denildi.