Tunceli'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı

İstihdamda 81 il arasında sonuncu durumdayken şu anda ilk 10'da olduklarının anımsatan Vali Tuncay Sonel, Kadın ve engeli olan vatandaşların istihdamında ise Türkiye'de 1. sırada olduklarını söyledi.

Tunceli'de 2019 yılı 1. Dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel başkanlığında yapıldı.Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Tunceli İl Müdürlüğü tarafından Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda işsizliğin giderilmesi, istihdamın arttırılması, çalışma hayatındaki sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

İstihdamda 81 il arasında sonuncu durumdayken şu anda ilk 10'da olduklarının belirten Vali Tuncay Sonel," Kadın istihdamı ve engeli olan vatandaşlarımızın istihdamında ise Türkiye'de 1. sıradayız. Tunceli'de 2016 yılında çalışan kişi sayısı 7 bin 794 iken, 2018 yılında bu sayı 11 bin 438 kişiye yükseldi. Tunceli, istihdamda büyük bir artış yaşadı. Bu süreçte bizlere destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca emeği geçen İŞKUR ve SGK müdürlerimize ile hayırsever işadamlarımıza da teşekkür ediyoruz”dedi.

İşkur İl Müdürü Özdemir Aktaş ise;" 2019 yılında Tunceli'de çalışan kişi sayısını 15 bine çıkararak Tunceli'de istihdam alanında rekora imza atmayı hedeflediklerini belirtti.

Konuşmasını sürdüren Aktaş, “2018 yılında 3 bin 245 kişinin iş sahibi olmasını sağladık. İş ve Meslek Danışmanlarımızca 954 işyeri ziyaret edildi ve kurumumuzun faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Yine Kurumumuza gelen 7 bin 243 kişiye İş ve Meslek Danışmanlarımızca bireysel görüşme hizmeti gerçekleştirdik. 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz 215 eğitimle 521 katılımcıyı programdan faydalandırdık. Yine il ve ilçelerde çeşitli mesleklerde işbirliği kapsamında düzenlediğimiz kurslarla 390 kursiyerimizi kurslarımızdan yararlandırdık. Girişimcilik Eğitim Programı çerçevesinde 106 kursiyeri programdan faydalandırarak yeni girişimci sertifikası almalarına vesile olduk”ifadelerini kullandı.

Toplantı kurul üyelerinin görüş ve önerilerini aktarmasının ardından sona erdi.