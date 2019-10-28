Tunceli'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.

2019 yılı 4. Dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Yardımcısı Akın Zor başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Vali Yardımcısı Akın Zor, ilde istihdam oluşturulması için bütün paydaşların ortaklaşa bir şekilde çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Zor'un ardından konuşan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Özdemir Aktaş ise, Tunceli iş gücü piyasası ve istihdam verileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Aktaş, Vali Tuncay Sonel'in girişim ve destekleriyle istihdam olanaklarının her geçen gün daha iyiye gittiğini bu kapsamda 2018 yılının Ocak-Ekim döneminde 910 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğini söyledi.Aktaş ayrıca, 2019 yılının aynı döneminde ise bin 431 kişinin işe yerleştirildiğini böylece geçen yıla göre yüzde 60'lık bir istihdam artışının sağlandığını dile getirdi.

İl Müdürü Aktaş, “2018 yılının Ocak-Ekim döneminde iş ve meslek danışmanlarınca 780 işveren ziyaret edilmişti. 2019 yılının aynı döneminde ise bin 216 işyeri ziyaret edilerek milli istihdam seferberliği kapsamında işverenlerimize program, projeler ve teşvikler hakkında bilgilendirdik” dedi.

Toplantı, diğer kurul üyelerinin görüş ve önerileri ile son buldu.