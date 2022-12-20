Tunceli'de İl Özel İdareye 34 işçi alımı yapılacak

16 Aralık 2022 tarihinde başlayan başvurular, 22 Aralık 2022'de sona erecek.

Tunceli İl Özel İdaresi Personel Anonim Şirketine şoför, atölye ustası, düz işçi, aşçı, iş makinesi operatörü gibi meslek gruplarına toplam 34 personel alımı gerçekleştirilecek. Sürekli çalıştırılacak olan personel için başvurular, doğrudan Tunceli İl Özel İdaresi Personel Anonim Şirketine yapılacak. Alımı yapılacak personele ilişkin detaylar, Tunceli İl Özel İdaresinin internet sitesinde yer alıyor.