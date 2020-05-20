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Tunceli'de ilk defa "Mısır Akbabaları" görüldü

Tunceli’de ilk defa soyu tehlike altında olan 8 adet Mısır Akbabası tespit edildi.

Tunceli'de ilk defa soyu tehlike altında olan 8 adet Mısır Akbabası tespit edildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'ne bağlı ekipler tarafından, Ulusal Biyolojik Çeşitlilik ve Envanter İzleme Projesi kapsamında sahada çalışma yapıldı. Kent genelinde yapılan çalışmada soyu tehlike altında olduğu için koruma altında bulunan ve izlenecek türlerden olan Mısır Akbabalar görüldü. Kentte ilk kez görülen Mısır Akbabalarını takibe alan ekipler, toplam sayılarını 8 olarak belirledi. Görülen akbabalar ayrıca fotoğraflanarak, kayıt altına alındı.


Atmacagiller familyasından olan Mısır Akbabası, Türkiye ve Avrupa'daki en küçük akbaba olarak biliniyor.

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