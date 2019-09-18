Tunceli'de "İlköğretim Haftası" kutlandı

Tunceli "İlköğretim Haftası" kapsamında düzenlenen kutlama programında çeşitli etkinlikler yapıldı.

İlköğretim Haftası nedeniyle Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu'nda program düzenlendi.Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, okul müdürleri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili açılış konuşması yaptı.

Tunceli'nin eğitim de çıtasının yüksek olduğuna vurgu yapan Vali Tuncay Sonel ise, “TÖğrenciler, aileler, öğretmenlerimiz ve tüm kurumlarımız ilgili, böyle olunca beraberinde başarı geliyor. Bu başarıda emeği geçen milli eğitim camiamıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bunlar gurur verici” dedi.

Vali Sonel, kentte eğitime yönelik yatırımlar yapan hayırsever işadamlarına da teşekkür etti.

Hafta kapsamında öğrencilerin şiir okudu, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.