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Tunceli'de imam hatip liseleri arası bilgi yarışması düzenlendi

Tunceli’de imam hatip liseleri arası bilgi yarışması düzenlendi.

Tunceli'de imam hatip liseleri arası bilgi yarışması düzenlendi.


Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Çemişgezek Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen yarışmada, imam hatip meslek dersleri ve din kültürü ve ahlak bilgisi branşlarında toplam 15 soru soruldu. Yarışmanın sonunda, Çemişgezek Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Pertek Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci oldu. Dereceye giren öğrenciler ödülleri Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker ve programa katılan emekli Milli Eğitim Müdürü Mehmet İzzet Demir tarafından verildi.


Yarışmaya katılan öğrencileri tebrik eden Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker, asıl amacın öğrencilerin tanışması, kaynaşması ve güzel bir diyaloğun gelişmesi olduğunu belirtti.

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