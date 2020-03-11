İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de iş makinesi şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Tunceli’de karayollarına ait bir iş makinesinin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Tunceli'de karayollarına ait bir iş makinesinin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.


Kaza, Hozat ile Ovacık ilçesi arasında bulunan Çiçekli köyü Karaoğlan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karla mücadele çalışmasından dönen Eyüp Arslan'ın idaresindeki Karayolları 86. Şube Şefliğine ait bıçaklı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Arslan (39) ile araçta bulunan Mustafa Tuğrul yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Arslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.