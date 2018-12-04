Tunceli'de İZDES Toplantısı

Tunceli'de İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesinin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığının merkez ile taşra teşkilatları arasındaki bağları güçlendirmek ve koordinasyonu artırmak, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması hedefiyle uygulanan İZDES Projesi bilgilendirme toplantısı Tunceli'de yapıldı. Merkez Valisi Mehmet Ulvi Saran başkanlığındaki İçişleri Bakanlığı heyeti, toplantı öncesi Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'i makamında ziyaret ederek, projesi hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sonrası İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarındaki faaliyetleri ile insan odaklı ve vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışı temasının görüşüldüğü toplantıya geçildi. Toplantıda İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarındaki faaliyetler ile koordinasyonun arttırılması, kamu hizmetlerinin modernleştirilmesi, taşra teşkilatlarının mevcut kurumsal yapılarının gözden geçirilmesi" konuları detayları olarak ele alındı. Daha sonra katılımcılarla konular üzerindeki çalışmalar hakkında bilgi ve fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonrası Vali Sonel eşliğinde, Vali Saran ve beraberindeki heyet Millet Bahçesi, 15 Temmuz Şehitler Parkını ve Mameki Köprüsü - Mavi Köprü Kıyı Düzenleme Projesini gezdi.