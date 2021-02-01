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Tunceli'de jandarma komandolardan "Her yerde ben varım" mesajı

Tunceli’de görev yapan jandarma komandolar, kar kıyafetleri ile "Her yerde ben varım" mesajı verdi.

Tunceli'de görev yapan jandarma komandolar, kar kıyafetleri ile "Her yerde ben varım" mesajı verdi.


Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından jandarma komandoların kar kıyafetleriyle yer aldığı video paylaşıldı. Paylaşılan videoda komandolar, komando andını okuyarak "Her yerde ben varım" mesajı verdi. Tunceli'nin huzur kenti olmasını sağlayan jandarma komandolar, son yıllarda teröre büyük darbe vurulmasını sağladı.

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