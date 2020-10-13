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Tunceli'de jandarma ve polisten "Covid-19" denetimi

Tunceli’de Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle jandarma ve polisin denetimlerinin aralıksız sürdüğü bildirildi.

Tunceli'de Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle jandarma ve polisin denetimlerinin aralıksız sürdüğü bildirildi.


Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de Covid-19 salgını nedeniyle denetimler devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde giriş ve çıkışları kontrol ediyor, yolcuların ateşlerini ölçüp HES kodlarını sorgulayarak denetimler gerçekleştiriyor. Mazgirt ilçesinde de jandarma ve polis tarafından denetimler yapılarak vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda bilgilendiriliyor.


Denetimlerde özellikle maske konusuna riayet edilmesini isteyen ekipler, sürücülerinde gerekli kontrolü sağlaması yönünde tavsiye de bulunuyor.

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