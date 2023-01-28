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Tunceli'de jandarmadan sokak hayvanlarına mama ve su desteği

Tunceli’de soğuk nedeniyle jandarma tarafından sokak hayvanlarına mama ve su desteğinde bulunuldu.

Tunceli'de soğuk nedeniyle jandarma tarafından sokak hayvanlarına mama ve su desteğinde bulunuldu.


Tunceli'de başlayan kar yağışı, sokak hayvanlarını olumsuz etkilemeye başladı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından beslenmede güçlük çeken sokak hayvanları için çeşitli yerlere mama ve su bırakıldı.


Sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

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