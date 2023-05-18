Tunceli'de jeolojik ve jeofizik çalışmaları

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Tunceli de afet bölgesine dahil edilmişti. Depremlerin ardından kurulan

Kent merkezinde önce Atatürk Mahallesi TİMAŞ bölgesi ile çarşı merkezinde daha sonra ise Aktuluk Mahallesi'nde jeolojik ve jeofizik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Jeofizik Mühendisi Songül Gür, “Zemin sıvılaşmasının temel sebebi olan yer altı su seviyesinin belirlenmesi ve yapıların statik projesi için gerekli olan parametreleri rezistivite (düşey elektrik sondajı-DES) sismik ve mikrotromör yöntemleri elde etmeye çalışıyoruz. TİMAŞ ve çarşı merkezde bazı mahallelerimizde çalıştık. Şu anda Aktuluk Mahallesi'nin yer altı yapısını inceliyoruz. Sismikle çalışıyoruz. Yeraltındaki bütün parametreleri sismik ölçü alarak belirlemeye çalışacağız. Daha sonraki günlerde ise yer altı suyunu da ölçeceğiz” dedi.

Gür, “Yapılan çalışmalar ile zayıf zeminleri tespit ederek daha güvenilir yapılar inşa edilmesine, ayrıca zemin yapı uyumunun sağlanması hedeflenmekte. Başkanımızın da daha önce belirttiği gibi halkımızın olası bir depremi en az hasarla atlatması için gerekli planlar yapılmakta ve bu konuda hassas bir çalışma yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.

Başlatılan çalışmaların kentin diğer noktalarında da sürdürüleceği belirtildi.