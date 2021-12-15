İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tunceli'de JÖH'lere güvenlik trafik ve trafik akışının sağlanması eğitimi

Tunceli’de Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli personellere güvenli trafik ve güvenli trafik akışının sağlanması hakkında bilgi verildi.

Tunceli'de Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli personellere güvenli trafik ve güvenli trafik akışının sağlanması hakkında bilgi verildi.


Tunceli İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli personellere güvenli trafik ve güvenli trafik akışının sağlanması hakkında seminer verildi. Seminere katılan personeller, trafikte güvenlik ve trafik akışının sağlanması konusunda yapılması gerekenler konusunda bilgilendirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.