Tunceli'de kaçak ava 77 bin 600 TL ceza

Tunceli'de kara avcılığı kanununa muhalefet eden 54 kişiye toplam 77 bin 600 TL para cezası kesilirken, 10 avcının tüfeğine de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018-2019 av döneminde yapılan kontrollerde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet eden 54 kişi hakkında işlem yapıldı. 54 şahsa toplam 43 bin 316 TL idari, 34 bin 284 TL de tazminat cezası olmak üzere toplam 77 bin 600 TL cezai işlem uygulandı.

Ekipler tarafından Merkezi Av Komisyonu kararlarına göre usulsüz olarak avlanan şahıslardan 10 tüfeğe de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.