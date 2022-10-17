İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tunceli'de kaçak avcı denetimi

Tunceli’de kaçak avcılığın önüne geçmek için yapılan denetimlerde, 1 adet ses cihazına el konuldu.

Tunceli'de kaçak avcılığın önüne geçmek için yapılan denetimlerde, 1 adet ses cihazına el konuldu.


Edinilen bilgiye göre Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kaçak avcılığı önlemeye yönelik denetim başlattı. Ekiplerce Pertek ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 1 adet ses cihazı ele geçirildi. El konulan cihazı kuran kişilerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.