Tunceli'de kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Tunceli'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “5 Ekim 2022 günü Tunceli Emniyet Müdürlüğümüz KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce, il merkezimizde kaçak kazı yaptıklarından şüphelenilen şahıslar üzerinde ve araçlarında yapılan kontrollerde; 1 adet sikke, 6 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 2 adet metal dedektörü, 1 adet jenaratör, 1 adet hilti, 2 adet çekiç ve 1 adet kürek ele geçirilmiş, araçta bulunan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi.