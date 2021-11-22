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Tunceli'de KADES anlatıldı

Tunceli’nin Nazimiye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kamu personellerine, muhtarlara, esnaf ve vatandaşlara KADES uygulaması anlatıldı.

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kamu personellerine, muhtarlara, esnaf ve vatandaşlara KADES uygulaması anlatıldı.


Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tunceli İl Emniyet Müdürlüğümüzce, Nazımiye ilçemizde görev yapan kamu personellerine, muhtarlara, esnaf ve vatandaşlarımıza KADES uygulaması hakkında bilgi verilerek broşür dağıtımı gerçekleştirildi” denildi.

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