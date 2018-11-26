Tunceli'de “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” programı

Tunceli'de kadına şiddete karşı program düzenlendi.

Tunceli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü tarafından “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” nedeniyle program düzenlendi. İl Kültür Müdürlüğü Konferans salonunda yapılan programa, Vali Yardımcısı Akın Zor, Aile, İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, kurum amirleri, kadınlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, dünyada ve Türkiye'de kadına yönelik şiddet istatistiklerini paylaştı.

Türkiye'de yaklaşık iki kadından birinin duygusal şiddet yaşadığına vurgu yapan ve şiddete uğrayan bireylerin yüzde 89'unun hiçbir kuruma müracaatta bulunmadığını ifade eden Bildirici “Şiddeti bir şekilde anımsıyor ve uğradığı zulmü kimseye anlatmıyor. Bizim bu tür etkinlikler yapmamızdaki amaç farkındalık oluşturup şiddete maruz kalan bireylerin ne zaman, nereye başvuracakları konusunda rehberlik etmektir. Kadına yönelik şiddet kanunlara göre suçtur. Tunceli'mizde kadına şiddetle mücadelede kurumsal mekanizmalarımız vardır. Öncelikle Şiddeti önleme ve izleme merkezi, kadın konuk evleri, aile çalışma ve sosyal hizmetler il müdürlükleri, sosyal hizmetler müdürlükleri ve Alo 183 ücretsiz çağrı merkezlerimiz mevcuttur” dedi.

Türkiye'de 76 ilde ŞÖNİM hizmeti verildiğini söyleyen Bildirici: “ŞÖNİM, Şiddetin önlenmesi ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, çalışmaların yedi gün yirmi dört saat esasına göre yürütüldüğü merkezdir. Tunceli ŞÖNİM Müdürlüğüne gelen şiddet mağdurları en çok psikososyal, hukuki, İstihdam ve sosyo-ekonomik destek talep etmektedirler” diye konuştu.

Tunceli'de kendilerine gelen dosyalarda 26 ile 35 yaş aralığındaki kişilerin daha fazla şiddete maruz kaldıklarını, mağdurların büyük bir kısmını lise mezunlarının oluşturduğuna dikkat çeken Bildirici, “İlimizde en çok sözel psikolojik şiddetin olduğu ve şiddetin nedenleri arasında en çok alkol, aldatma ve kıskançlık olduğu görülmüştür. 2016-2018 yıllarında bize intikal eden 319 şiddet vakası bulunmaktadır.Ekonomik şiddet vakalarının olmadığı görülmüştür. İlimizde 166 boşanma durumu vardır. Merkezde ise bu sayı 113'tür. İlçelerimizden Mazgirt ve Pertek'te 6, Nazimiye'de 3, Hozat'ta 13, Çemişgezek'te 8, Ovacık'ta 15, Pülümür'de 4'tür. Çok iyi bir durumdayız . Küçük bir il olması sebebiyle tek bir vakanın gündeme gelmesi çarpan etkisi oluşturup bir şekilde aileler birbirlerinden haberdar oluyor. Öncelikli hedefimiz aile üzerinde yoğunlaşıp boşanma sayısının düşmesi için çalışmalarımızı alanda yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şiir dinletisinin de yer aldığı programda, Munzur Üniversitesi Öğretim Görevlisi İlksen Orhan “Şiddet Döngüsü” konulu sunum gerçekleştirdi.

Çalışma ve İş Kurum Müdürlüğü tarafından “Kadının İstihdamdaki Yeri” konulu sunumun ardından kadınlar korusu müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Programın ardından “Bir Kadın Değişir, Dünya Değişir” projesi kapsamında kadınlar tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergi gezildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen “Bir Kadın Değişir, Dünya Değişir” Projesi Koordinatörü Meral Karatağ, katılan kursiyerlerin sosyal ekonomik destek alan, çocuklarından ayrılan veya şiddete maruz kalanlardan oluştuğunu aktardı.