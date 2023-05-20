Tunceli'de kamyon Munzur Çayı'na uçtu: 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Tunceli'de kontrolden çıkan kamyon, Munzur Çayı'na uçtu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, Tunceli- Ovacık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, Munzur Çayı'na uçtu. Suların sürükleyemediği kamyon, çay ortasında kaldı. İçerisinde bulunan 2 kişinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kamyon içerisindeki bulunan ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 2 kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.