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Tunceli'de kanguru faresi görüntülendi

Tunceli’de bir köyde kanguru faresi görüntülendi.

Tunceli'de bir köyde kanguru faresi görüntülendi.


Merkeze bağlı Başakçı Köyü sakinlerinden Erdem Güngören, köy de farklı bir fare türü olduğunu düşündüğü hayvanı görerek cep telefonu ile görüntüledi. Hayvanı görüntüleyen Güngören, daha sonra yaptığı araştırmada kanguru faresi olduğunu öğrendi. Kentte daha öncede görülen Kanguru faresinin, Dünya Koruma Birliği (IUCN) tarafından “asgari endişe” kategorisinde sınıflandırıldığı öğrenildi.


Köyde gezerken farklı bir hayvan fark ettiğini aktaran Erdem Güngören, “Hemen cep telefonumla fotoğrafını çektim. Fareye benzeyen hayvanın türü hakkında bilgim yoktu. Ancak daha sonra araştırınca kanguru faresi olduğunu öğrendim” dedi.

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