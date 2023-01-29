İhlas Haber Ajansı

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Tunceli'de kapalı bulunan 128 köy yolunda çalışma sürüyor

Tunceli’de kar yağışının ardından 128 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tunceli'de kar yağışının ardından 128 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Tunceli'de cuma gecesi başlayan ve dün etkisini artıran kar yağışı nedeniyle il genelinde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde il özel idaresi genel sekreterliğine bağlı ekipler, kapalı bulunan 128 köy yolunda çalışma yürütüyor.


Karayolları 86. Şube Şefliğine bağlı ekipler, Tunceli-Erzincan ile Tunceli-Elazığ karayollarında kar küreme, tuzlama çalışmaları yaparken merkez ve ilçe belediyeleri de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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