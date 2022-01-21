İhlas Haber Ajansı

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Tunceli'de kapalı bulunan 162 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor

Tunceli’de kar yağışı nedeniyle kapanan 162 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kapanan 162 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Tunceli'de hafta başında etkili olan kar yağışı nedeniyle yüzlerce köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucu köy yollarının büyük bölümü ulaşıma açılırken kapalı bulunan 162 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri tarafından da ilçe yollarının yanı sıra Tunceli-Erzincan ve Tunceli-Elazığ karayollarında yol genişletme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

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