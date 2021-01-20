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Tunceli'de kapalı bulunan 42 köy yolunu açma çalışması sürüyor

Tunceli’de kapalı bulunan köy yollarının büyük bölümü ulaşıma açılırken, 42 köy yolunu ulaşıma açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Tunceli'de kapalı bulunan köy yollarının büyük bölümü ulaşıma açılırken, 42 köy yolunu ulaşıma açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


Tunceli'de son 4 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Valilik koordinesinde İl Özel idaresi Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yolların büyük bölümünün ulaşıma açıldığı aktarıldı. Halen kar nedeniyle merkezde 1, Pülümür'de 15, Ovacık'ta 10, Mazgirt'te 8, Nazımiye'de 4, Hozat ve Pertek'te 2'şer olmak üzere toplamda kapalı bulunan 42 köy yolu olduğu belirtildi. Kapalı olan köy yollarının büyük bir bölümünün de bugün açılmasının hedeflendiği aktarıldı.

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