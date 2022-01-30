Tunceli'de kapalı bulunan 69 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor

Tunceli'de hafta boyu etkili olan kar yağışıyla birlikte kapanan birçok köy yolu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılırken, kapalı olan 69'u için çalışmalar sürüyor.

Tunceli'de geçen hafta başında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde yüzlerce köy ve mezra yolu ulaşıma kapanmıştı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresine bağlı çok sayıda ekibin yaptığı çalışmalar sonucu yolların büyük bölümü ulaşıma açıldı. Kent genelinde kapalı bulunan 69 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan Karayolları 86. Şube Şefliğine bağlı ekiplerin de ilçe yollarının yanı sıra Tunceli-Erzincan ve Tunceli-Elazığ karayollarında yol genişletme ve tuzlama çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.