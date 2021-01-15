İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de kar 132 köy yolunu ulaşıma kapattı

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 132 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 132 köy yolu ulaşıma kapandı.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı Tunceli'nin yüksek rakımlı bölgelerinde dün akşamdan itibaren etkili olmaya başladı. Gece de etkisini ara ara sürdüren kar yağışı nedeniyle şu ana kadar merkezde 8, Pülümür'de 40, Ovacık'ta 32, Nazımiye'de 21, Hozat'ta 17, Mazgirt'te 13, Çemişgezek'te ise 1 olmak üzere toplam 132 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için valilik koordinesinde İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.


Öte yandan Tunceli-Erzincan karayolunu kullanan ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişlerine izin verildiği, karayolları ekiplerinin de yollarda çalışma yürüttüğü kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.