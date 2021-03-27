İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de kar 138 köy yolunu ulaşıma kapattı

Tunceli’de kar yağışı nedeniyle 138 köy yolu ulaşıma kapandı, ekipler açmak için çalışmalara başladı.

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 138 köy yolu ulaşıma kapandı, ekipler açmak için çalışmalara başladı.


Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 10, ilçelerden Pülümür'de 40, Nazımiye'de 21, Mazgirt'te 20, Hozat'ta 17, Pertek'te 12, Ovacık'ta 11 ve Çemişgezek'te 7 olmak üzere toplam 138 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı çok sayıda ekip, kapalı bulunan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.


Öte yandan yetkililer Tunceli-Erzincan karayolunu kullanacak olan sürücüleri kaya düşmesi ve buzlanmaya karşı uyardı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.