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Tunceli'de kar 150 köy yolunu ulaşıma kapattı

Tunceli’de dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'de dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı.


Bir çok ilde olduğu gibi Tunceli'de de kar yağışı etkisini gösterdi. Gece başlayan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Kar nedeniyle kent genelinde 150 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma başlattığı bildirildi.


Öte yandan Karayolları 86. Şube Şefliği'ne bağlı 10'un üzerindeki ekibinde kar yağışı nedeniyle , Tunceli'ye bağlantı yolları bulunan Elazığ ve Erzincan güzergahında çalışma yaptığı aktarıldı.


Kar yağışının gün boyu bölgede etkili olması beklendiği bildirildi.

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