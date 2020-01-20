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Tunceli'de kar 184 köy yolunu ulaşıma kapattı

Tunceli’de dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 184 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'de dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 184 köy yolu ulaşıma kapandı.


Bir çok ilde olduğu gibi Tunceli'de de kar yağışı gece yarısından itibaren etkili oldu. Sabaha kadar süren kar yağışı nedeniyle kent genelinde 184 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla kapanan köy yollarının açılması için valilik koordinesinde hazır bekletilen İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerin çalışmaya başladığı bildirildi. Kar yağışının etkili olduğu Pülümür İlçesi Cankurtaran mevkiinde ise tipi nedeniyle ulaşımın zaman zaman güçlükle yapıldığı bildirildi.


Meteoroloji kentte kar yağışının devam edeceğini bildirdi.

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