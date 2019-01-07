Tunceli'de kar nedeniyle 220 köy yolu kapalı

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 220 köy yolu kapandı.

Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Tunceli'de de kar yağışı geçtiğimiz haftadan itibaren etkisini belirli aralıklarla sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle, bir kaç defa kapanan bir çok köy yolu ulaşıma açıldı ancak dünden itibaren tekrar etkili olan yağışlar nedeniyle kent genelinde 220 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinin çalışma yapıyor.

Öte yandan zarar gören enerji hatları nedeniyle halen bir çok köye elektrik verilemediği öğrenildi.