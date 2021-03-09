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Tunceli'de kar nedeniyle kapanan 20 köy yolundan 17'si açıldı

Tunceli’de önceki gün etkili olan kar yağışının ardından kapanan 20 köy yolundan 17’si yeniden ulaşıma açıldı, 3’ünde ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Tunceli'de önceki gün etkili olan kar yağışının ardından kapanan 20 köy yolundan 17'si yeniden ulaşıma açıldı, 3'ünde ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Kentte önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle Pülümür ve Nazımiye ilçesinde 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı karla mücadele ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu kapalı bulunan köy yollarından 17'si yeniden ulaşıma açıldı. Halen kapalı olan 3 köy yolunun ulaşıma açılması için başlatılan çalışmanın devam ettiği belirtildi.

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