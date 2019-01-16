Tunceli'de kar ve tipiye yakalanan 301 kişi kurtarıldı

Tunceli'de yoğun kar yağışı, tipi ve çığ düşmesi nedeniyle yolda mahsur kalan 63 araç içerisindeki 301 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Bir çok ilde olduğu gibi Tunceli'de de kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı ve tipinin gece saatlerinde etkisini artırması nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolunun 47. kilometresinde çığ düştü. Kar ve tipi nedeniyle Tunceli Ovacık ve Elazığ yolları da kapandı. Valilik koordinesinde karayolları, il özel idaresi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Ovacık ve Elazığ yolu açıldı. Bu sırada Pülümür yolunda mahsur kalan 6'sı otobüs 55 araç içinde 236 kişi, Ovacık yolunda ise 3'ü minibüs 8 araç içerisinde 65 kişi AFAD, Kızılay, UMKE ekiplerini tarafından kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlar, kentte otel, yurt ve spor salonlarına yerleştirilerek misafir edildiği bildirildi. Çığ nedeniyle kapanan Pülümür-Erzincan yolunda ise çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Tunceli Valiliği açıklamasında ise, "Tunceli-Pülümür karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 55 araç içerisinde(6 otobüs, 2 tır, 47 binek)236 vatandaşımız, Tunceli-Ovacık'ta ise 8 araç içerisinde (3 minibüs, 5 binek araç) 65 vatandaşımız kurtarılarak otel, yurt ve spor salonunda misafir edilmişlerdir" denildi.

Vali Sonel bölgede inceleme yaptı

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel de çığ düşmesi ve yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Ovacık ve Pülümür yoluna giderek inceleme bulundu. Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için yol açma çalışmalarını yerinde takip eden Vali Sonel, mahsur kalanların en hızlı şekilde kurtarılması için ekiplerin başarılı bir çalışma yaptığını söyledi.

Kimsenin mağdur olmaması için kentteki otel, yurt ve spor salonlarında mahsur kalan yolcuları misafir ettiklerini belirten Vali Sonel, "Yol açma çalışmalarımız sabaha kadar devam etti. Tunceli-Ovacık ve Tunceli - Elazığ yolları açıldı.Tunceli-Pülümür-Erzincan yolunda ise ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Birkaç saate kadar bu yol da açılmış olacak" dedi.