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Tunceli'de kar yağışı etkili oldu, 132 köy yolu kapandı

Tunceli’de etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 132 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'de etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 132 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.


Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Tunceli'nin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Sabaha kadar aralıklarla yağa kar nedeniyle merkezde 10, Pülümür'de 37, Ovacık'ta 32, Hozat'ta 19, Mazgirt'te 12, Nazımiye'de 11, Pertek'te 10 ve Çemişgezek ilçesinde 1 olmak üzere toplam 132 köy yolu ulaşıma kapandı.


Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı çok sayıda ekip ise sabahın erken saatlerinden itibaren kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.


Öte yandan Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri de yağışın etkili olduğu Tunceli-Erzincan ve Tunceli-Elazığ karayolunda karla mücadele ve tuzlama çalışmasına başladı.

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