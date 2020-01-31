Tunceli'de kar yağışı etkili oldu, 171 köy yolu kapandı

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 171 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı Tunceli'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili oldu. Sabaha kadar aralıklarla yağan kar Pülümür, Nazımiye, Ovacık, Hozat ve Mazgirt ilçelerini tamamen beyaza bürüdü. Kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, kent genelinde 171 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yağışın etkili olduğu Pülümür İlçesi Cankurtaran mevki'inde ulaşımda aksamaların giderilmesi için kara yolları ve il özel idaresi genel sekreterliğine bağlı çok sayıda ekibin çalışma yaptığı bildirildi.

Öte yandan yağışların aralıklarla süreceğinin tahmin edildiği aktarıldı.