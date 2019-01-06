Tunceli'de kar yağışı etkili oldu, mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle aralarında bir yolcu otobüsünün de bulunduğu çok sayıda araç mahsur kaldı. Araçlar, ekiplerin çabasıyla kurtarıldı.

Tunceli'de kar yağışı ve tipi etkili oldu.Yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolunda aralarında bir yolcu otobüsünün de bulunduğu çok sayıda araç mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine karayolları ve Pülümür Belediyesi ekipleri devreye girdi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu mahsur kalan yolcu otobüsü ile diğer araçları kurtardı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda ulaşımın kontrollü sağlandığı bildirildi.