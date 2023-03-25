Tunceli'de kar yağışı etkili oluyor

Tunceli'de mart ayının son haftasında bastıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle Pülümür-Erzincan kara yolunda bazı araçlar yolda kalırken, kara yolları ekipleri karla mücadelede aralıksız çalışma yürütüyor.

Tunceli'de meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış etkili olurken Pülümür ilçe merkezi ile Ovacık, Hozat ve Nazımiye ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunda bazı araçlar yolda kalırken, kara yolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, özellikle Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunu kullanacak olan sürücüleri yanlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.

Yağışın kent genelinde yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.